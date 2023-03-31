Избыток гормона – это плохо: каким становится переполненный тестостероном мужчина
Уролог назвал пять негативных изменений в мужчинах вследствие избытка тестостерона .
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Избыток тестостерона у мужчин – это плохо. Высокий уровень гормона вызывает пять заметных изменений.
Их назвал врач-уролог Станислав Сосновский. Избыточный тестостерон негативно отражается на общем и половом здоровье мужчин.
Это проявляется следующим образом. Во-первых, мужчина становится агрессивным – его способна вывести из себя любая мелочь.
Во-вторых, высокий уровень главного гормона приводит к облысению. Примечательно, но потеря волос может коснуться даже молодого парня.
В-третьих, из-за избытка тестостерона начинается чрезмерный рост волос на груди, спине, ногах и других частях.
В-четвертых, высокий уровень гормона у подростков может проявляться в том, что они выглядят старше своего возраста.
В-пятых, из-за повышенного тестостерона появляются болезненные угри на коже.
Врачи предупреждают, что повышенный половой гормон – это серьезная проблема. Она влечет за собой бессонницу, депрессию, истощение организма. Мужчинам необходимо пройти обследование, а после понадобится лечение по коррекции уровня гормона.
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