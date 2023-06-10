Избавитесь от неприятного запаха: нужна ли мужчинам депиляция

Мужская депиляция в XXI веке – естественная процедура, которая в первую очередь связана с личной гигиеной. Один из вариантов удаления волос – шугаринг. Специалисты рассказали, какие противопоказания есть у процедуры и в чем ее преимущества.

Шугаринг предполагает удаление волос при помощи сахарной пасты. Нередко мужчин отталкивают болезненные ощущения от депиляции.

Специалисты успокаивают – шугаринг дает минимум болезненных ощущений. Если выбрана качественная паста, то волос будет аккуратно сниматься по направлению роста. При использовании грубой пасты волос не обволакивается, а кожа травмируется: волос в таком случае тянут, что создает неприятные ощущения, раздражения и быстрое отрастание растительности.

Для интимной зоны используется паста более плотной консистенции, которая легко захватывает жесткие волосы. Результат от депиляции сохранится три недели и более.

Одни мужчины решаются на процедуру, чтобы порадовать женщину. Другие удаляют волосы из соблюдения профессиональных требований. Третьи просто хотят что-то изменить в себе.

Для проведения процедуры есть ряд противопоказаний: так, не рекомендуется делать шугаринг при воспалениях на коже, повышенной температуре, сахарном диабете и хронических заболеваниях эндокринной системы.

В результате депиляции мужчина избавится от неприятного запаха пота и облегчит процесс ежедневной гигиены.

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