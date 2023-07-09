Исследователи разработали необычный способ лечения рака

Исследователи из Научно-исследовательского института здоровья Лоусона обнаружили, что пересадка фекальной микробиоты от здорового донора является безопасное и может повысить ответ на иммунотерапию у людей, имеющих запущенную стадию меланомы.

Эксперимент был проведен среди 20 пациентов с меланомой. Ученые каждому из них за неделю до даты начала иммунотерапии дали специальную капсулу. Она содержала фекальный трансплантат (кал собирают у здорового донора, делают проверку в лаборатории и упаковывают его в капсулу).

Результаты показали, что прием фекальных трансплантатов с иммунотерапией является безопасным. Более того, 65% пациентов, у которых прижился донорский микробиом, ответили на лечение рака с помощью иммунотерапии.

«Мы достигли плато в лечении меланомы с помощью иммунотерапии, но микробиом может изменить парадигму», — пояснили специалисты.

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