«Грудь сплющивается и расползается»: женщинам назвали типичные ошибки при подборе бюстгальтера

Многие женщины при выборе одного из главных предметов гардероба -бюстгальтера - совершают одни и те же ошибки. Их перечислила профессиональный брафиттер (специалист, который помогает выбрать белье с учетом анатомических особенностей – прим.) Светлана Кулакова.

По ее словам, «99% женщин не знают свой размер груди»: обычно женщины оценивают свое достоинство меньше, чем есть. Женщины плюс-сайз в попытке визуально уменьшить бюст ошибочно берут маленькую чашку.

«Грудь просто сплющивается и расползается во все стороны», - высказалась специалист. Она отметила, что в таком случае на спине появляются складки, а подмышками – валики.

Кулакова подчеркнула, что и для тех, и для других подбирать белье сложно. В первом случае нередко «отходят» чашечки, во втором тяжело найти нужный размер. В массмаркете можно встретить всего 16 размеров, а в брафиттинге – более 200.

Чтобы правильно определить свой размер груди, специалист советует измерить сантиметровой лентой под грудью и по выпуклой части, а затем вычесть из первого значения второе. Затем его нужно сопоставить с таблицей чашек: А, В, С, D, F. Объем корсетной части определяется по значениям под грудью. Полученная цифра округляется до ближайшего доступного размера: если у вас получилось 72 см, то корсет нужен 70 см, но не 75. Стоит учитывать, что эта часть белья растягивается сильнее всего и спустя время станет просторнее на 2 см.

Ранее мы писали о женщине с шестым размером груди, которая сделала операцию по уменьшению. Она поделилась минусами большого бюста: так, помимо боли в спине и плечах, молодая женщина не могла заниматься спортом.