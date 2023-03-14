Гораздо безопаснее лекарств: названо природное средство, которое продлевает половой акт

Чтобы продлить половой акт и избежать проблемы преждевременного семяизвержения, мужчина может прибегнуть к природному средству. Его использование допускается, если нет других физиологических причин быстрой эякуляции.

Важно быть уверенным, что преждевременное семяизвержение не связано с простатитом или везикулитом, неврологическими недугами, межпозвоночными грыжами и гиперчувствительностью полового органа.

Некоторые специалисты объясняют проблему неопытностью мужчины или результатом длительного воздержания.

Если обследование исключило вышеперечисленные проблемы, тогда можно прибегнуть к народному средству. Разрешение на его употребление должен дать врач.

Испокон веков для продления полового акта использовали отвар хмеля и пустырника. Их смешивают в пропорции 1 к 3. На стакан кипятка рассчитывается одна столовая ложка смеси. Употреблять отвар следует трижды в день, по полстакана.

Длительность лечения составляет один месяц. Результат будет не быстрым, но зато травы гораздо безопаснее лекарств.

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