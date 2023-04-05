Это разрушает здоровье: некоторые эмоции вызывают у мужчин заболевания половых органов

Существуют эмоции, которые в избыточном количестве способны вызвать у мужчин заболевания половых органов. Их перечислил врач-уролог Руслан Корнилов.

По его словам, эмоциональный фактор может быть активатором заболевания. Имеется в виду то, как человек реагирует на случившееся, переживает стресс, успехи и неудачи.

«Простатит может развиться тогда, когда мужчина теряет уверенность в собственных силах, возникают сомнения, сожаления об упущенных возможностях», - заявил специалист.

К психосоматическим причинам простатита он отнес проблемные отношения с женщинами, сложные отношения в семье, долгое сексуальное напряжение, чувство вины, желание контролировать все в своей жизни и неумение расслабиться.

Если у мужчины появился простатит, это сигнализирует о необходимости пересмотреть негативное отношение к людям, событиям. Важно настроиться на позитивное восприятие жизни.

«Оставьте позади груз прошлого, с легкостью и удовольствием впускайте в свою жизнь перемены. Учитесь радоваться жизни в любом возрасте», - советует врач.

Корнилов привел в пример двух мужчин, которые остались без работы. Один после этого использует возможность, чтобы найти работу лучше предыдущей, а другой переживает и накапливает негатив.

«В дальнейшем сгусток негативных эмоций выливается в заболевание», - констатировал врач.

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