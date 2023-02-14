Гинеколог объяснила, мог ли у Розы Сябитовой быть секс после удаления матки

Секс у женщины после удаления матки сохраняется и никакой разницы между прежней и настоящей интимной жизнью нет. Об этом заявила акушер-гинеколог Нино Какучая.

О продолжении интимной жизни после серьезной гинекологической операции ранее сообщила ведущая Роза Сябитова. Специалист прокомментировала случай с научной точки зрения.

По ее словам, женщина может ощущать психологический дискомфорт первое время. В целом же спустя несколько месяцев после операции разницу никто не чувствует.

«Никакой разницы нет, но психологический момент может присутствовать, если кто-то придает этому какое-то значение», - сказала специалист Пятому каналу.

Несмотря на операцию, у женщины сохраняется половая активность. Это зависит от яичников, а не от матки – если органы сохранены, то причин для переживаний нет. Даже без них уровень сексуального влечения корректируется с помощью гормональной терапии.

Ранее 61-летняя Сябитова рассказала, что у нее «матки нет, но секс есть». Ведущая призналась, что предпочитает для интима мужчин младше, а со стариками спать не хочет.