«Секс есть»: 61-летняя Роза Сябитова рассказала об интиме с молодым любовником

Роза Сябитова является самой известной свахой в стране. Вот почему считается, что она лучше всех разбирается в сердечных делах. Совсем недавно знаменитость сделала заявление об отказе от романтических отношений с мужчинами. А сегодня в новом интервью для шоу «Злые языки» на RUTUBE 61-летняя телеведущая рассказала о своей насыщенной интимной жизни.

Так, Роза призналась: она предпочитает спать с мужчинами младше нее. По мнению звезды, в ее возрасте нужно «собирать впечатления».

«Мужчина — божественное создание. У меня все хорошо. Матки нет, но секс есть. Со стариками спать не хочу, потому что сама старуха», — поделилась откровением Сябитова.

Напомним, что знаменитость была дважды замужем, но безуспешно. Своего последнего супруга Роза неоднократно обвиняла в причастности к домашнему насилию.

Ранее телеведущая раскрыла семейную тайну, приносящую счастье в любви. Роза призналась, что всю жизнь следует только тому совету, который ей дала бабушка. Об этом Сябитова ни разу не пожалела. Подробности читайте в этой статье.