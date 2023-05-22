Гинеколог Давыденко раскрыла пользу женского оргазма, о которой вы даже не догадывались

Акушер-гинеколог клиники Наталья Давыденко рассказала о неожиданной пользе женского оргазма. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru.

Оказалось, что когда женщина занимается сексом, то в ее мозге активизируются центры, управляющие адреналиновой реакцией. В результате снижается чувство тревоги и страха.

Давыденко отметила, что одна из главных биологических черт оргазма – выброс в кровь и всплеск концентрации ряда гормонов, иммуноглобулинов и других биологически активных веществ.

«Оргазм имеет выраженный обезболивающий эффект: вырабатывающиеся во время оргазма окситоцин и эндорфины помогают справиться с головной болью», – подчеркнула Давыденко.

Она добавила, что во время оргазма мышцы тазового дна женщины сокращаются, что помогает им оставаться в тонусе – это особенно актуально для рожавших. Также оргазм влияет на внешность и красоту.

«Во время оргазма в организме женщины вырабатывается гормон эстроген, он положительно влияет на увлажненность кожи, ее текстуру, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, недостаток эстрогена может отрицательно сказаться на качестве волос, ногтей и кожи.

Кроме этого, специалист рассказала, что оргазм позитивно влияет на умственное и физическое здоровье и является фактором, снижающим риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, как для женщин, так и для мужчин.

Эксперт сообщил, что оргазм хорошо влияет еще и на физическую форму.

«Исследования доказали, что, достигая пика наслаждения в постели, женщина сжигает 200-400 ккал», – сказала Давыденко.

В заключении врач подчеркнул, что оргазм можно назвать натуральным антидепрессантом, так как во время него увеличивается количество серотонина (гормон счастья – регулирует тревожность и отвечает за настроение) и уменьшается количество кортизола (гормон, который активно вырабатывается в ответ на стресс).

«Благодаря этому улучшается психоэмоциональное состояние и сон, снижается уровень тревожности», – подвел итог врач.

Ранее врач назвал «тревожные звоночки» простатита у мужчин.