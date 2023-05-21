Врач назвал «тревожные звоночки» простатита у мужчин

Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов предупредил мужчин о симптомах, указывающих на болезнь простаты.

Врач рассказал, что предстательная железа находится под мочевым пузырем, а по форме и размеру похожа на грецкий орех. Здоровье данного органа влияет на способность иметь детей, поэтому стоит обращать внимание на ряд признаков.

Во-первых, при инфекционном простатите у мужчины появляется высокая температура, озноб и головная боль. Во-вторых, могут появиться болезненные ощущения между мошонкой и анусом, а также дискомфорт внизу живота, в области полового органа или в пояснице. Такие «тревожные звоночки» могут длиться несколько месяцев, каждый раз увеличивая боль. При этом боль может появляться во время или после эякуляции.

Кроме того, признаком простатита является учащенное мочеиспускание — чаще 8 раз в дневное время и чаще 1 раза в ночное. Струя мочи может быть слабой, а ощущение неопорожненного мочевого пузыря может сопровождать на протяжении всего дня. Также в моче могут появиться мутные примеси или кровь.

Иванов добавил, что простата меняется в размерах с возрастом. На это также влияет сидячий образ жизни, нерегулярная интимная жизнь, застойные процессы в малом тазу. У мужчины в 20 лет простата по размеру напоминает орех, но в 40 лет — крупную сливу, а в 60 — даже киви или средний лимон.