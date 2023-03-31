Мисс совершенство, соблазнительница и независимая: что говорит о вас ваше нижнее белье

Каждая женщина может найти в Интернете информацию о том, как подобрать идеальное нижнее белье для своего типа фигуры. Но оно должно совпадать и с вашим внутренним состоянием. На самом деле женское белье – весьма «говорящий» элемент гардероба, по которому можно довольно точно охарактеризовать его владелицу. Эксперт бренда французского белья, купальников и одежды для отдыха «Marс & André» в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, соответствует ли то, что вы носите снаружи, вашему внутреннему «Я»?

Любительница хлопковых комплектов, которая покупает трусики-брифы или трусики-шортики, бесшовные топы и бюстгальтеры без косточек с широкими лямками, является искренней и независимой натурой. Такая женщина выбирает всевозможные оттенки серого, белого и черного цветов, пастельные тона, мультяшные принты и веселый рисунок в горошек.

«Она покупает белье для себя и ее в меньшей степени интересует мнение окружающих. Мужчин она соблазняет своими умом и харизмой, а не внешностью, хотя и хороша собой», – делится эксперт.

В гардеробе соблазнительницы присутствуют бюстгальтеры с пуш-апом, трусики-стринги, кружева, откровенные вырезы, полупрозрачные ткани и чулки. Такая женщина не позволит себе надеть бра и трусики из разных комплектов.

«Если она органична в своем образе завоевательницы мужских сердец, то провокационное белье лишь подчеркнет и усилит ее чары. Однако бывает, что девушка выбирает такой стиль из-за неуверенности в себе. Своими яркими и смелыми нарядами она пытается восполнить внутренний дефицит веры в себя и свою женскую ценность. И от такой двойной игры и вынужденного притворства наша героиня может испытывать разочарование, дискомфорт и усталость», – рассуждает эксперт.

Иногда о владелицах «роковых комплектов» говорят, что они слишком хотят понравиться партнеру. Некоторые, возможно, жертвуют личными предпочтениями и комфортом ради покоренных сердец. Тогда пора задуматься о себе.

Любительницу активного образа жизни и спорта можно узнать по удобным трусикам из микрофибры или хлопка и топам без косточек. Она отличается собранностью и внимательностью.

«Наша героиня влюблена в жизнь и берет от нее по максимуму. Однако порой ей бывает трудно расслабиться, ведь она постоянно находится в ожидании вызова, который принесет ей новый день. Это может привести к депрессии и выгоранию. Замедлиться ей поможет день в спа, арома-масла, красивое нижнее белье, в котором можно понежиться и почувствовать себя роскошной красоткой, неспешное утро с чашечкой кофе в шелковом халатике. Такая атмосфера расслабит и тело, и дух, и поможет сделать передышку перед новыми свершениями», – советует эксперт.

Женщине, предпочитающей утягивающее и корректирующее белье, важно всегда выглядеть на высоте. Именно поэтому ее называют «Мисс Совершенство». Эксперт говорит, что в постоянной погоне за улучшением и идеалом легко потерять себя. Поэтому важно иногда дать себе отдохнуть и, к примеру, выбрать хлопковые бра и трусики-шортики.