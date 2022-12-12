Геннадий Онищенко назвал главную защиту от косящего россиян свиного гриппа

Бывший санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко дал пять советов, чтобы защититься от свиного гриппа. Первый из них – вакцинация.

«Большинству надо делать прививки», - заявил Онищенко.

Он отметил, что сейчас привиты 50-60 млн человек, а надо 70-80 млн. При этом вакцинацию должен обеспечить бизнес – предпринимателям необходимо приобрести вакцину для сотрудников, тем более что цена российского препарата невысокая – он дешевле импортной вакцины.

За счет государства прививаются граждане из группы риска, пояснил Онищенко. Речь идет о школьниках, врачах и людях старшего возраста.

Второй совет Онищенко – ношение масок. «Надевайте, их, пожалуйста, и носите», - призвал бывший санитарный врач.

Еще один вариант неспецифической профилактики свиного гриппа – «нормальное питание» и прием витаминов.

В-четвертых, рекомендованы «размеренный образ жизни, пребывание на воздухе, физическая активность.

В-пятых, следует прибегать к «разграничительным мероприятиям» в семье: если в доме появился больной, надо его изолировать, а уход следует осуществлять в средствах защиты.

Ранее стали известны шесть симптомов свиного гриппа в этом году.