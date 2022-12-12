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13:47, 12 декабря 2022
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Геннадий Онищенко назвал главную защиту от косящего россиян свиного гриппа

Геннадий Онищенко назвал главную защиту от косящего россиян свиного гриппа

Бывший санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко дал пять советов, чтобы защититься от свиного гриппа. Первый из них – вакцинация.

«Большинству надо делать прививки», - заявил Онищенко.

Он отметил, что сейчас привиты 50-60 млн человек, а надо 70-80 млн. При этом вакцинацию должен обеспечить бизнес – предпринимателям необходимо приобрести вакцину для сотрудников, тем более что цена российского препарата невысокая – он дешевле импортной вакцины.

За счет государства прививаются граждане из группы риска, пояснил Онищенко. Речь идет о школьниках, врачах и людях старшего возраста.

Второй совет Онищенко – ношение масок. «Надевайте, их, пожалуйста, и носите», - призвал бывший санитарный врач.

Еще один вариант неспецифической профилактики свиного гриппа – «нормальное питание» и прием витаминов.

В-четвертых, рекомендованы «размеренный образ жизни, пребывание на воздухе, физическая активность.

В-пятых, следует прибегать к «разграничительным мероприятиям» в семье: если в доме появился больной, надо его изолировать, а уход следует осуществлять в средствах защиты.

Ранее стали известны шесть симптомов свиного гриппа в этом году.

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