Названы шесть симптомов свиного гриппа в этом году

Высоко контагиозный свиной грипп в этом году определяют по шести симптомам. При их появлении необходимо обращаться за медицинской помощью.

В список вошли следующие признаки: затрудненное дыхание и ощущение нехватки воздуха, боль в груди или в брюшной полости, внезапное головокружение, сильная рвота, спутанность сознания, ослабевание и возобновление симптомов с высокой температурой и усилившимся кашлем. Именно эти подсказки организма свидетельствуют, что у вас не сезонный грипп, а свиной.

Заложенность носа, слабость, потеря аппетита, ломота, диарея – признаки обыкновенного гриппа, они также могут присутствовать.

Осложнения после H1N1 возможны у детей до 5 лет, пожилых старше 65-ти, беременных и пациентов с астмой, обструктивной болезнью легких, диабетом и другими проблемами.

Свиной грипп выявляют при помощи ПЦР-тестов – мазков из зева и носа.

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