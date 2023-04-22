Геморрой или рак прямой кишки: врач перечислил симптомы, которые помогут выявить онкологию

Врачи-онкологи предупреждают, что некоторые симптомы геморроя схожи с клиническими проявлениями рака прямой кишки. Специалисты рассказали, в чем отличие заболеваний, какие признаки есть и какие исследования стоит сделать, чтобы обезопасить себя.

Колопроктолог, онколог ФНКЦ ФМБА России Александр Соломка в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал, что к проктологу чаще всего обращаются именно с диагнозом «геморрой». Пациенты жалуются на зуд, жжение и боль, появление набухших участков. Также могут быть пульсации и затруднения дефекации из-за болевых ощущений анального отверстия. Все это наблюдается при обострении наружного геморроя.

Возникают также проблемы, которые вызывают боль при ходьбе и в сидячем положении – это крупные воспаленные и тромбированные геморроидальные узлы.

При внутреннем геморрое, когда узлы воспаляются под слизистой оболочкой внутри прямой кишки, появляется боль при дефекации и даже алая кровь. При этом боль может не проходить еще несколько минут после похода в туалет.

Врач-онколог маммологического центра Гапиз Чупанов рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о раке прямой кишки.

«При онкологических патологиях прямой кишки ректальные кровотечения могут наблюдаться без дефекации. При дефекации кровь имеет бордовый цвет и обнаруживается в структуре (прожилках) каловых масс», – объяснил специалист.

Также стоит задуматься, если из прямой кишки выделяется большое количество слизи, есть нарушения стула и изменение его формы (кал становится тонким или лентовидным). При раке человек резко теряет вес, чувствует дискомфорт и боль в кишечнике.

Специалисты рекомендуют людям, которые подозревают у себя наличие серьезного заболевания, сделать ректороманоскопию, колоноскопию. Таким образом можно достоверно установить и подтвердить диагноз с помощью биопсии. Только медлить не стоит.

Дополнительную диагностику заболеваний кишечника можно провести с помощью рентгеноконтрастного исследования. В этом случае делают ирригоскопию, компьютерную томографию органов брюшной полости и магниторезонансную томографию малого таза.

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