Если меньше минуты, надо в больницу: сколько в идеале должен длиться половой акт

В идеале половой акт должен длиться 15 минут. Оптимальную продолжительность секса назвал уролог-андролог, кандидат медицинских наук Сергей Мянник.

По словам специалиста, если секс занимает меньше минуты, нужно обратиться ко врачу.

«Для юношей хорошо бы, чтобы половой акт длился 15 минут», - сообщил медик. Его слова приводит сайт mk.ru.

Мянник подчеркнул, что немаловажно психологическое состояние мужчины. Тем более, что на современных мужчинах лежит забота о детях, жене, родителях, а также работе и карьере. Это не может не отражаться на его состоянии.

Ранее другой врач – сексолог Василий Шевляков – говорил на тему идеальной продолжительности полового акта. Он отмечал, что необходимое для получения адекватного удовольствия от процесса время – 5-15 минут. При этом в среднем длительность сексуального контакта составляет 1,5-3 минуты.

Шевляков опроверг миф, что чем больше секса в паре, тем лучше. По его словам, люди от 18 до 46 лет занимаются им 1-2 раза в неделю.