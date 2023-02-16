Ежедневное употребление этого напитка может повысить риск развития болезни Альцгеймера

Все люди уже давно поделились на две группы: кто-то не может представить свою жизнь без чашечки кофе, а кто-то не может обойтись без чая. Про вред кофеина уже много было написано, а вот про другой напиток мало сказано. Вот почему китайские ученые провели исследование, исходя из которого удалось установить: есть ли опасность от чая или нет.

Так, были найдены две группы добровольцев, которые ежедневно употребляли напиток. Первая группа — это люди, обладающие крепким здоровьем; вторая — те, кто имеет предрасположенность или уже страдает от болезни Альцгеймера. Результаты исследования показали, что у тех, у кого был подтвержден серьезный диагноз, количество выпитых чашек чая превышало суточную норму.

Выяснилось: этот напиток действительно оказывает воздействие на серое вещество мозга, отвечающее за языковые навыки и память. Если человек будет употреблять более 13 чашек в день, то у него повысятся риски прогрессирования заболевания Альцгеймера. Подобный вывод был опубликован в научном издании Frontiers in Nutrition.

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