Гинеколог Дикина рассказала россиянкам о внутриматочной спирали то, о чем они боялись спросить
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Вокруг внутриматочной спирали – одного из методов контрацепции – сложилось много «мифов», порождающих страх и ограничивающих ее применение. Поговорили с акушером-гинекологом Ларисой Дикиной о том, может ли ВМС нанести непоправимый вред организму или люди в Интернете все-таки преувеличивают.
Что такое ВМС?
Внутриматочная спираль – это механический контрацептив, который помещают в полость матки с целью предотвращения нежелательной беременности. По словам врача, современные внутриматочные контрацептивы, как правило, имеют Т-образную форму - совсем не спираль! Они небольшого размера - 3,5 см и совсем не ощущаются. Для более комфортного введения их устанавливают в первые дни менструального цикла, когда приоткрыта шейка матки. Как правило, при этом пациентка не ощущает никаких болей.
Миф #1 – микроаборты
ВМК разделяют на две группы: металлсодержащие и гормональные.
Металлсодержащие чаще всего содержат тонкую медную проволоку. Медь обладает токсическим действием на яйцеклетку и сперматозоид, вследствие чего спираль функционирует преимущественно за счет снижения фертильности или способности женского организма к оплодотворению.
Также медь нарушают свойства шеечной слизи, что затрудняет проникновение сперматозоидов в полость матки. Таким образом, основной механизм действия такого ВМК вовсе не «микроаборты», как многие думают, а затруднение оплодотворения.
Лариса Дикина
Акушер-гинеколог, врач УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Одинцово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Миф #2,3,4 – воспаления, «нерожавшим – нельзя», бесплодие
Что касается воспалительных процессов во время использования ВМС, то к ним приводит не сам внутриматочный контрацептив, а сопутствующая инфекция, так как при установке есть вероятность переноса патогенной микрофлоры из влагалища в верхние отделы половых путей. Поэтому спираль устанавливается после того, как методами лабораторной диагностики исключаются ИППП.
«Отсюда кстати миф, что нерожавшим молодым пациенткам ВМС не рекомендована, потому что ее устанавливают те, кто живет половой жизнью. На самом же деле, причина в риске заражения половыми инфекциями, так как спираль не защищает от них, а девушкам еще создавать семью», - подчеркивает акушер-гинеколог.
Длительное использование ВМК у таких пациенток также не приводит к воспалительным процессам и бесплодию – если нет заражения ИППП.
Миф #5,6 – «при заболеваниях – запрещено», «набор веса неизбежен»
Вторая группа — это гормонсодержащий ВМК - Мирена. Этот контрацептив содержит так называемый «контейнер». Он ежедневно выделяет 20 мкг гормона левоноргестрела (ЛНГ). Его действие распространяется преимущественно на слизистую полости матки – она становится тонкой, и оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться к ней. Также присутствует и механизм выраженного сгущения цервикальной слизи: сперматозоиды не могут прорваться в полость матки. За счет тонкого внутреннего слоя поверхности матки - эндометрия, менструации становятся скудными, а у некоторых женщин практически исчезают.
Контрацептив можно использовать пациенткам с обильными месячными, гиперпластическими процессами эндометрия и аденомиозом. Вообще, использование Мирена прописано в клинических рекомендациях по гинекологии и входит в перечень специфической терапии. В заключение врач добавила: данных, которые бы показали, что на фоне Мирены набирают вес, нет.
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