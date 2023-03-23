Гинеколог Дикина рассказала россиянкам о внутриматочной спирали то, о чем они боялись спросить

Вокруг внутриматочной спирали – одного из методов контрацепции – сложилось много «мифов», порождающих страх и ограничивающих ее применение. Поговорили с акушером-гинекологом Ларисой Дикиной о том, может ли ВМС нанести непоправимый вред организму или люди в Интернете все-таки преувеличивают.

Что такое ВМС?

Внутриматочная спираль – это механический контрацептив, который помещают в полость матки с целью предотвращения нежелательной беременности. По словам врача, современные внутриматочные контрацептивы, как правило, имеют Т-образную форму - совсем не спираль! Они небольшого размера - 3,5 см и совсем не ощущаются. Для более комфортного введения их устанавливают в первые дни менструального цикла, когда приоткрыта шейка матки. Как правило, при этом пациентка не ощущает никаких болей.

Миф #1 – микроаборты

ВМК разделяют на две группы: металлсодержащие и гормональные.