Это ждет нас в будущем: опубликован жуткий ролик с сотнями младенцев в прозрачных капсулах

Кинопродюсер и биотехнолог Хашем Аль-Гайли создал реалистичный фильм, в котором показал, какие технологии ждут человечество в будущем. В ролике, опубликованном в Сети, был продемонстрирован Центр искусственной матки EctoLife, в котором сотни младенцев растут в прозрачных капсулах. В них встроены датчик, помогающий настраивать температуру, а также пуповина, через которую детям поступает кислород.

Отмечается, что фильм наглядно доказывает, что в будущем не будет проблем с сокращением населения. Благодаря технологиям женщины, удалившие матку, смогут спокойно стать мамами. Также они помогут снизить риск преждевременных родов.

Как отмечает создатель ролика, через несколько лет не будет детей, рожденных с аномалиями. В каждую капсулу будет встроен искусственный интеллект, который будет сканировать младенца и следить за процессом его формирования и роста. Утверждается, что ребенок при этом будет себя чувствовать, как в утробе матери.

Пока это все еще фантазии, но Хашем Аль-Гайли уверен – подобные технологии реальны и в обозримом будущем войдут в нашу жизнь. На самом деле такие перспективы немного пугают, так как невозможно представить, каким будет ребенок, буквально выращенный искусственным интеллектом, а не человеком. Предлагаем вам самим посмотреть ролик и сделать выводы, какое будущее ждет человечество.