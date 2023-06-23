Это начало деменции: восемь пищевых привычек, которые указывают на опасное заболевание

Лето – сложный период для людей с деменцией: влияют жара и более длинные дни. Врач-невролог Екатерина Козлова назвала 8 пищевых привычек, которые позволяют заподозрить опасное заболевание.

По словам специалиста, люди с деменцией начинают готовить блюда проще: если раньше использовались сложные рецепты, то теперь человек будет просто варить макароны или гречку без приправ и добавок.

Второй признак – появление на столе готовых блюд из магазинов. Человеку с деменцией становится сложно находиться у плиты и вспоминать рецепты приготовления.

В-третьих, у человека исчезает аппетит, а некогда любимые блюда не вызывают восторга. Четвертый признак – обратный: человек, наоборот, ест несколько раз в день вплоть до переедания и забывает, что прием пищи уже был.

В-пятых, начинается неконтролируемое употребление сладкого: если раньше он был равнодушен к печенью, шоколаду, пирожным, то теперь в ход идет все. Возможно появление тяги к соусам, майонезам и кетчупам.

Седьмой признак – фиксация на определенной пище и употребление одного и того же. Врач отметила, что иногда человек решает есть продукты, которые могут навредить: с истекшим сроком или совсем несъедобные вещи.

Есть стандартные симптомы, которые свидетельствуют о развитии опасного заболевания. На начало деменции могут указывать беспокойство у человека, ходьба взад-вперед или медленное перемещение, похожее на зависание.

Второй признак – появление навязчивых мыслей, которые близки к параноидальным. В-третьих, человек может говорить одно и то же, повторять по несколько раз. Еще один признак – агрессия, крики и споры по любому поводу. Пятый признак – развитие бессонницы и отсутствие нормального сна. Шестой сигнал – невозможность объяснить, что именно человек хочет сделать в данный момент.

При наличии этих симптомов стоит поместить близкого в прохладную комнату и следить за достаточным питьем, а затем обратиться ко врачу.

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