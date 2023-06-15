Это лучше делать сидя: названа туалетная привычка, которая вредит здоровью мужчин

Врач уролог-андролог Алексей Шкабурин назвал туалетную вредную мужскую привычку и дал свою рекомендацию. Об этом сообщается на сайте Мосленты.

Шкабурин утверждает, что мужчинам лучше мочиться сидя.

«Опорожнять мочевой пузырь сидя полезнее. Это позволяет опорожнить его полностью, так как все мышцы расслаблены», – сказал врач.

Он добавил, что при походе в туалет стоя, наоборот, напрягаются мышцы ягодиц, тазового дна и передней поверхности бедра.

По словам Шкабурина, если в мочевом пузыре регулярно будет оставаться моча, это может привести к распространению инфекции в мочевыводящей системе, поскольку моча имеет свою бактериальную микрофлору.

Специалист предупредил, что это может привести к развитию мочекаменной болезни (возникает благоприятная среда для формирования камней в мочевом пузыре и даже нарушения эректильной функции).

Уролог обратил внимание, что особенно это важно для людей с аденомой предстательной железы. Кроме этого, одновременно с этой проблемой может сформироваться хроническая неполная задержка мочи и риск развития ее острой задержки.

Эксперт заключил, что каждому мужчине старше 40 лет необходимо контролировать состояние своей предстательной железы.

«Для этого следует регулярно, раз в полгода, посещать врача уролога-андролога и сдавать необходимые анализы», – подчеркнул Шкабурин.

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