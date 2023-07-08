«Это болезнь богатых»: менингококк убивает сильный организм за считанные часы

Менингококк опасен для людей с сильным иммунитетом. От здорового до крайне тяжелого состояния при заражении может пройти несколько часов.

Об этом сайту E1.ru рассказал врач-инфекционист.

По его словам, вспышки бывают в детских садах, общежитиях – там, где скученность людей. Менингококк чувствителен к антибиотикам, но его нужно вовремя установить.

«От здоровья до крайне тяжелого состояния проходят считаные часы», - предупредил врач.

Менингококковая инфекция «более молниеносна», чем коронавирус, подчеркнул он. Это связано с тем, что описываемая инфекция не вирусная, а бактериальная. Мы привыкли, что тяжелее всего болеют хроники, но не в данном случае.

«Менингококк любит молодых и здоровых, это болезнь богатых», - рассказал собеседник.

Объяснить это можно сильным иммунитетом – реакция на инфекцию проходит ярче обычного. Медик обратил внимание на разное протекание болезни у зараженных: одни почувствуют насморк, другие попадут в реанимацию. Почему это происходит, медицина до сих пор не нашла ответа.

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