Болезнь в первые часы похожа на ОРЗ: четыре симптома могут указывать на менингококковую инфекцию

Существуют четыре симптома, которые указывают на заражение менингококком. Их назвал иммунолог Николай Крючков.

Инфекция может выявлена у кого угодно, и не у всех при этом будут какие-либо симптомы. По словам специалиста, лишь небольшой процент заболевает менингитом, менингококковым артритом, когда в них попала инфекция.

Часто инфекцию диагностируют у детей 13-16 лет. Болезнь опасна тем, что приводит к параличу и эпилепсии, а также смерти.

В группе риска – дети до пяти лет, подростки, больные ВИЧ, пожилые и взрослые, принимающие гормонотерапию, пишет сайт E1.ru. Страшно, что в первые часы болезнь похожа на ОРЗ: повышается температура, появляются боль в горле, слабость. Потом приходят рвота и головная боль. Болезнь диагностируют по точечной сыпи или кровоизлияниям на коже.

Есть четыре симптома, при появлении которых надо обращаться ко врачу. Во-первых, если температура поднялась выше 39 градусов. Во-вторых, если возникли головная боль и слабость. В-третьих, если появились судороги, заторможенность. В-четвертых, если на коже образовались синяки или сыпь.

Обезопасить себя от менингококка можно только с помощью вакцинации. Прививка не входит в перечень обязательных.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге умер второй человек с менингококком. Вспышку инфекции нашли среди сотрудников Ozon.