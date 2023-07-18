Этим болели мать или бабушка: названы причины формирования большой груди у женщин

Врач онколог-маммолог Александр Сойнов назвал возможные причины формирования большой груди у женщин. Одна из них – генетическая предрасположенность: гигантомастией могли болеть мать или бабушка.

По словам специалиста, основные причины заболевания до сих пор неясны.

«Это может быть генетическая предрасположенность (если гигантомастией болела мать или бабушка), лишний вес, изменение гормонального статуса, а также прием некоторых лекарств», - сказал врач изданию Lenta.Ru.

Медик предупредил о вреде здоровью от большой груди: женщина может испытывать боль в спине, шее, плечах, происходит нарушение осанки. Есть разные способы улучшить качество жизни в данном случае, говорит врач: это может быть хирургическое вмешательство или иные безболезненные методы.

В первом случае выполняется редуционная маммопластика – удаление часть молочной железы. Во втором подбираются подходящий бюстгальтер, назначаются физические упражнения, которые помогут похудеть и укрепить мышцы спины и плеч.

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