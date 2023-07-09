Пластический хирург рассказал, как правильно выбрать импланты для красивой и естественной груди

В последнее время все больше девушек стало отказываться от так называемой шарообразной груди, так как сейчас есть тренд на естественность. По словам хирурга, многие пациентки приходят с четками запросами, но в ходе беседы с доктором узнают многие нюансы, о которых не знали.

«Если имплант имеет круглую форму, это не означает, что после установки он будет выглядеть ненатурально. Когда он устанавливается под большую грудную мышцу, он тоже обретает анатомическую форму, просто достигается некий push-up эффект. Поэтому, учитывая природный размер груди, методику установки и размеры груди и грудной клетки, с круглой формой тоже можно добиться естественного результата», - отметил Тигран Алексанян.

Однако не только форма импланта имеет значение. Также важно и то, как и из чего он сделан. Большинство компаний производит импланты с текстурированной или гладкой поверхностью, используют качественное наполнение, имитирующее ткани грудной железы, дают гарантию, если произошел разрыв или возникли какие-то осложнения.

Стоит также помнить, что увеличение груди – это операция, после которой могут возникнуть осложнения. Например, вокруг импланта может разрастить соединительная ткань, в медицинской терминологии это звучит как фиброзно-капсулярная контрактура.