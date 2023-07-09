Пластический хирург рассказал, как правильно выбрать импланты для красивой и естественной груди
Пластический хирург Алексанян заявил, что импланты никак не влияют на чувствительность груди.
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Любая девушка мечтает о красивой груди, и, если по какой-то причине форма или размер становятся причиной комплексов или плохого настроения, маммопластика приходит на помощь для решения вопроса. Кроме мастерства хирурга, большую роль имеет качественный и правильно выбранный имплант. Как не ошибиться, «Страсти» рассказал доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.
Эксперт отметил, что все импланты отличаются по форме (круглые и анатомические), размеру и даже типу наполнения. Принято считать, что круглые импланты идеально подойдут, если грудная клетка у женщины широкая и при этом с достаточным объемом подкожного жира. А анатомическая форма будет выигрышно смотреться на стройном теле с более вытянутой формой груди. Но все эти предположения приблизительные. Точное решение может принять врач только после консультации и необходимых замеров.
Это важный комплексный этап, где измеряется основание молочной железы, высота от соска до субмаммарной складки, расстояние от яремной выемки до соска и т.д. Конечно, учитывается рост, и другие физиологические данные пациентки.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники Art Plastic
В последнее время все больше девушек стало отказываться от так называемой шарообразной груди, так как сейчас есть тренд на естественность. По словам хирурга, многие пациентки приходят с четками запросами, но в ходе беседы с доктором узнают многие нюансы, о которых не знали.
«Если имплант имеет круглую форму, это не означает, что после установки он будет выглядеть ненатурально. Когда он устанавливается под большую грудную мышцу, он тоже обретает анатомическую форму, просто достигается некий push-up эффект. Поэтому, учитывая природный размер груди, методику установки и размеры груди и грудной клетки, с круглой формой тоже можно добиться естественного результата», - отметил Тигран Алексанян.
Однако не только форма импланта имеет значение. Также важно и то, как и из чего он сделан. Большинство компаний производит импланты с текстурированной или гладкой поверхностью, используют качественное наполнение, имитирующее ткани грудной железы, дают гарантию, если произошел разрыв или возникли какие-то осложнения.
Стоит также помнить, что увеличение груди – это операция, после которой могут возникнуть осложнения. Например, вокруг импланта может разрастить соединительная ткань, в медицинской терминологии это звучит как фиброзно-капсулярная контрактура.
После хирургического вмешательства важно выполнять все рекомендации: носить компрессионное белье, соблюдать режим, правильно питаться, спать на спине, временно исключить интимные отношения и физические нагрузки. Также я рекомендую минимум 1,5 месяца воздержаться от отдыха на море, чтобы все пришло в норму, сформировался первичный рубец. Дальше никакого дополнительного ухода не потребуется. Но, конечно, и с грудными имплантами женщина должна следить за своим здоровьем и регулярно проверять грудь у гинеколога или маммолога.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники Art Plastic
Также прокомментировал эксперт и миф, что импланты приходится часто менять и грудь из-за них потеряет чувствительность. Тигран Алексанян заявил, что это, конечно, не так. Чувствительность может снизиться из-за послеоперационного отека и лишь на время, но потом вернется в полном объеме. Что касается замены, то на многие современные импланты производители дают пожизненную гарантию. Меняются импланты лишь в том случае, если пациентка хочет изменить размер или замена требуется по показаниям.