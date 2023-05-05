Есть в каждом холодильнике: врачи назвали 8 продуктов, снижающих тягу к алкоголю

Сначала бокал вина за ужином, затем бутылка пива под любимый сериал, а затем рюмка чего-то покрепче «для аппетита». Так и начинается зависимость от алкоголя, которую порой побороть совсем непросто. Конечно, еда не поможет вылечить заболевание, но может помочь снизить потребность в спиртном. Поэтому врач-эндокринолог Зухра Павлова, токсиколог Станислав Руденко, нарколог Евгений Рысин и диетолог Ирина Бородина все же рекомендует присмотреться к этим восьми продуктам, которые наверняка есть в холодильнике практически у каждого человека.

Чай

Обычный чай, конечно, особого эффекта не принесет, а вот различные настойки с валерьяной, пустырником и зверобоем вполне способны отвлечь от мыслей об алкоголе. А если человек еще и верит в эффект от различных монастырских трав, то это принесет двойную пользу.

Бананы

В этом фрукте содержится целый букет из витаминов и полезных компонентов, способных не только улучшить работу иммунитета, но и снизить тягу к алкоголю. За счет аминокислоты триптофан, которую усваивает организм от потребления бананов, вырабатывается «гормон счастья» серотонин. А это, в свою очередь, поднимает настроение и помогает забыть о вредной привычке.

Курица, индейка, красная рыба

По гипотезе врачей, дефицит белка провоцирует желание выпить спиртное, поэтому, чтобы предотвратить это, нужно потреблять больше продуктов, в которых содержится этот самый белок. Причем, как уточнил эксперт Рысин, пациенты, у которых уже пострадала печень от алкоголя, чаще всего страдают от недостатка этого важного компонента в организме. Поэтому для них норма по питанию - 20 граммов белка в сутки.

Рис, горох, хлеб

Как утверждают врачи, чаще всего люди тянутся к бутылке, испытывая чувство голода, поэтому, чтобы бороться с зависимостью, достаточно быть сытыми. А рис, горох и хлеб быстрее всего дарят человеку чувство насыщения благодаря большому количеству углеводов.

Благодаря всем этим продуктам можно значительно помочь себе бороться с пагубной привычкой. Но если все-таки не получается, эксперты рекомендуют попробовать еще один метод, связанный с едой. Так, можно попробовать сменить зависимость. Каждый раз, когда хочется взяться за рюмку, выпивайте чашку кофе или ешьте шоколад. Да, это тоже вредно, но в последствии от этих привычек проще избавиться.

Ранее онколог перечислил 6 опасных симптомов, указывающих на рак.