Если есть кондиломы, есть и ВПЧ: как избавиться от злосчастного вируса

Кондиломы возникают в результате заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ), но инфицирование может никак не проявляться или протекать в скрытой форме. О профилактике и лечении рассказала врач-проктолог Светлана Зинкеева.

По словам специалиста, если есть кондиломы, то обычно у человека диагностируется и ВПЧ. Заболевание, передающееся половым путем, можно получить от мужчины-носителя вируса. При этом он может не чувствовать симптомы, а у женщины появятся кондиломы.

Кондиломы и вирус папилломы опасны тем, что провоцируют онкологические процессы. Возможно развитие рака прямой кишки, шейки матки, пениса и других органов. Наличие вируса не означает стопроцентное образование онкологии, но вероятность развития рака у зараженного человека повышается.

Чтобы предотвратить заражение, важно использовать презерватив при половых контактах. В некоторых случаях люди рождаются с этим вирусом или являются бессимптомными носителями.

Специалист напомнила, что есть вакцина от ВПЧ: она препятствует заражению 6, 11, 16 и 18 типами. При этом в отношении других форм она бесполезна, утверждает врач.

Также специалист отметила, что «лечить ВПЧ достаточного долго и нудно, часто дорого». Иногда для избавления от вируса недостаточно одного курса препаратов.

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