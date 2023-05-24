Дерматовенеролог Быстрицкая: как женщине понять, что у нее ИППП, а не молочница

Далеко не все инфекции, передаваемые половым путем, явно проявляются. Некоторые из них на протяжении длительного времени остаются скрытыми, или напоминают молочницу и цистит. Так как же женщине понять, что пора обратиться к венерологу, узнали у дерматовенеролога клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидата медицинских наук Елены Быстрицкой.

Какие симптомы должны насторожить женщину:

Жжение и зуд во влагалище Резко изменившийся запах Выделение из женских половых путей – белого, гнойного или мутно-зеленого цвета Ощущение отека и раздражения, при осмотре (в том числе самостоятельном) видны покраснение и отек половых губ Появление таких высыпаний как язвочки, эрозии, везикулы (пузырьки), пятна Появление новых образований на коже и слизистой – папиллом (кондилом) Признаки цистита – боли при мочеиспускании, частые позывы к нему, повышенная температура тела Активные боли в тазовой области, увеличение лимфоузлов и повышенная температура тела.

Что делать?

При обнаружении вышеперечисленных симптомов специалист рекомендует записаться к венерологу и пройти обследования. Точно придется сдать общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы, ВПЧ (вирус папилломы человека), герпес 1,2,6 типов и кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С.

Если боль появилась в тазовой области, увеличились лимфоузлы и поднялась температуре – необходимо также обратиться к гинекологу. При признаках цистита важно сдать общий анализ мочи, так как инфекции мочевого пузыря могут вызвать воспаление во влагалище, особенно при длительных и частых обострениях цистита. И только после полного обследования можно четко установить диагноз и начать лечение инфекции.

Иногда жжение, зуд, выделения и отек говорят не об инфекции, а о неподходящей гигиене. Чтобы удостовериться в этом, нужен осмотр венеролога. Также выраженный запах, отек и покраснение могут быть признаком неправильно подобранного и некачественного нижнего белья.