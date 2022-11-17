Эксперт рассказала, какие яйца опасно брать в магазине

Блюда из яиц нравятся всем без исключения. Но многие забывают, что в магазине может быть выставлен некачественный продукт. Руководитель организации потребителей «Хрюши против» рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке яиц.

Светлана Васильева отмечает, что кроме визуального осмотра, нужно обратить внимание на условия хранения продукта. У него есть два срока годности: при комнатной температуре (от 0 до +20 градусов) яйца могут храниться 25 суток, а при температуре от -2 до 0 градусов — до 90 суток.

Эксперт предупреждает, что не все продавцы могут быть добросовестными. Некоторые кладут в холодильник лоток, который 25 дней был на полке в зале. Таким образом туда может попасть испорченный товар. А это опасно для здоровья.

«Если они лежат в холодильнике уже больше 25 дней, то лучше их не трогать. Ведь они до этого могли лежать в зале и успеть протухнуть», – говорит Васильева.

Руководитель проекта также обращает внимание, что даже в торговом зале очень сложно выдержать определенную температуру. Поэтому лучше перестраховаться и взять продукт посвежее.

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