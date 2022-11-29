«Эффект дверного проема»: почему мы забываем, зачем зашли в комнату

Как часто вы идете с четким намерением что-то взять и сделать, но, зайдя в комнату, понимаете, что не помните, зачем вообще пришли? Оказывается, с таким явлением сталкивается каждый второй человек, и психологи даже дали ему название – «эффект дверного проема» или «эффект границы событий».

Профессоры Университета Нотр-Дам в США выяснили, что при прохождении дверного проема в сознании человека срабатывает механизм «границы событий», который отделяет мысли и воспоминания друг от друга, как в слайдшоу. Мозг автоматически «выбрасывает» мысли, которые были в предыдущей комнате, чтобы человек начал размышлять о чем-то новом.

Однако есть способ, чтобы все-таки вспомнить то, зачем вы отправились в путь из одного помещения в другое. Психолог Денис Долгов назвал действенную методику. Нужно всего лишь при пересечении границы комнаты сфокусироваться на вашей цели, и тогда эффекта удастся избежать. Мозг не посчитает мысли ненужными и не станет от них избавляться.

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