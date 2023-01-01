Долой зимнюю депрессию! Эти 5 лайфхаков по уходу за собой способны поднять настроение любому

Зимой многие люди чувствуют упадок сил и мотивации делать что-либо. На улице холодно, безлико, да к тому же солнце выходит очень редко. В это время года хочется залечь дома и не вылезать из-под одеяла как минимум до весны. Но есть ряд лайфхаков, которые помогут не только немного поднять настроение в морозы, но ни привести себя в порядок.

Сделайте свой день максимально насыщенным. Да, солнце зимой не так часто нас радует, однако стоит все равно использовать светлое время суток по максимуму. Выходите на утренние прогулки, занимайтесь медитацией, готовьте дома различные вкусности. Это поможет вам зарядиться необходимой энергией. Приобретите или установите на телефон будильник с имитацией восхода солнца. Вы будете просыпаться, видя лучи света, и от этого выбираться из теплой постели станет гораздо легче. Уделяйте больше времени СПА-процедурам. Обычное принятие ванны может стать настоящим походом в дорогостоящий салон. Добавьте в воду соль, пену, лепестки роз. Также вы можете зажечь свечи, включить расслабляющую музыку и сделать различные маски для лица, тела и волос. Используйте увлажняющие средства для лица. В зимний период кожа подверждена пересыханию и требует особого ухода. Всегда используйте спрей или крем, который сможет дать максимальное питание клеткам. Наносите на руки маску и делайте пилинг. Кожа рук также требует дополнительного ухода в холодное время года. Для начала используйте отшелушивающий скраб, а после помажьте ручки питательным и увлажняющим средством.

Вот и все. Эти пять действий помогут вам сохранить красоту зимой, а это в свою очередь всегда способно поднять настроение. И помните, холода не вечны, и всегда после них наступает весна.

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