Долой взрослые средства для интимной гигиены: как нужно подмывать девочку

В интимной гигиене девочек существует целый ряд нюансов, которые важно соблюдать. О них рассказала врач гинеколог-эндокринолог Дияра Гайнутдинова.

Что касается частоты подмывания, то следует выполнять процедуру утром после сна и вечером. Обязательно следует подмывать девочку после каждого акта дефекации, предупредила специалист.

Температура воды при этом должна быть 30-34 градуса.

Правильно подмывать девочку спереди назад. Нужно следить, чтобы вода не попадала внутрь влагалища.

Для гигиены используют гели без красителей и ароматизаторов с нейтральным pH. Их используют 1-3 раза в неделю, не чаще. Врач предупредила, что взрослые средства для интимной гигиены не подойдут – молочная кислота в составе может нарушить баланс микрофлоры. Постоянное применение жидкого мыла тоже небезопасно: это приводит к разрушению защитного слоя и сушит слизистую.

После подмывания следует промакивать кожу полотенцем и ни в коем случае не тереть. Если подмыться нет возможности, в крайнем случае можно взять влажные салфетки. Врач призвала обращать внимание на состав салфеток: не все можно использовать для интимной гигиены.

Гигиена подростков ничем не отличается: девочкам постарше также советуют как можно реже применять средства для интимной гигиены. Их ежедневное использование допускается с 5-7 лет.

Ранее мы писали о трех видах рака, которые появляются из-за плохой гигиены.