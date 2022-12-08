Ученые нашли «волшебную» мышцу, позволяющую худеть сидя

Ученые нашли легкий способ сжигать калории, не вставая с кресла. Так называемая «волшебная» мышца, расположенная на задней поверхности голени под икроножной мышцей, имя которой в научном мире – камбаловидная – повышает скорость сжигания углеводов при выполнении простого упражнения.

Научное открытие сделали профессор Марк Гамильтон (Marc Hamilton) из университета Хьюстона и его коллеги. Эксперимент, проводившийся на добровольцах на протяжении нескольких лет, показал, что, регулярная нагрузка камбаловидной мышцы приведет к снижению уровня сахара в крови на 52 процента и потребности в инсулине – на 60 процентов.

Известно, что в теле человека свыше 600 мышц. Как оказалось, в сумме они сжигают всего 15 процентов углеводов после трапезы. А вот вышеупомянутая «волшебная» мышца, составляющая всего 1 процент от всей массы тела, может в два и даже в три раза увеличить скорость окисления углеводов. Ученые из университета Хьюстона убеждены – если камбаловидную мышцу правильно активировать, данный процесс будет длится часами.

Чтобы начать худеть сидя, по их словам, достаточно расположить ступни на полу, удобно устроиться и расслабить мышцы. Далее необходимо поднимать пятки, плотно прижимая переднюю часть стопы к поверхности пола, и опускать их, возвращая в исходное положение. Проделывая данное упражнение в течение 15 минут в день, можно повысить скорость метаболизма, убежден Марк Гамильтон, однако практикующие спортсмены придерживаются иной точки зрения.

«Так не бывает. Камбаловидная мышца является мощным подошвенным сгибателем и вносит значимый вклад в осуществление таких видов активности, как бег, ходьба и танцы. Это ее главная функция. А волшебная мышца, которая помогает худеть – это мышца дисциплины. Если дисциплинированно тренироваться (хотя бы 2 раза в неделю), дисциплинированно питаться, дисциплинированно отдыхать, то и похудеете, и попу с прессом подкачаете, - комментирует исследование ученых из университета Хьюстона мастер спорта России по спортивной аэробике, сертифицированный фитнес-тренер Ольга Иванова. – Я все же за целостный подход к своему телу, за комплексную работу, за осознанное отношение и к питанию, и к тренировкам, чтобы потом не приходилось судорожно искать «то самое волшебное упражнение» или «волшебную таблетку» или «ту самую волшебную мышцу», которые помогут быстро похудеть ничего не делая».

Посмотрите, что о волшебной» мышце рассказывает сам Марк Гамильтон: (https://youtu.be/yaK6TThRMdE).

Мы убеждены, что при соблюдении баланса, состоящего из сбалансированного рациона питания, здорового и подвижного образа жизни, крепкого сна, физической активности и регулярных медицинских обследований организма, 15-минутная нагрузка на камбаловидную мышцу действительно может улучшить самочувствие, но возлагать на неё все свои надежды по быстрому и легкому сбрасыванию веса все равно, что покупать в дом благовония по «привлечению денег» и ждать, когда с неба упадет мешок с золотом. Шансы невелики.