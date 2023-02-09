Стало известно, сколько процентов мужчин берут с собой на первое свидание презервативы

Первое свидание – волнительное событие как для женщины, так и для мужчины. Как одеться, о чем говорить, стоит ли специально производить впечатление или пустить прогулку на самотек, кто должен платить за ужин, как продолжится вечер после? Ювелирный бренд SOKOLOV и приложение для знакомств Mamba опросили 4157 пользователей сайта знакомств, чтобы ответить на эти вопросы.

Как мужчины и женщины привлекают внимание

Чтобы понравиться девушкам, 42% опрошенных мужчин стараются чаще улыбаться, 41% – не стесняются открыто флиртовать 33% – занимаются спортом. Около трети респондентов смеются над шутками девушек на свиданиях, чтобы расположить их к себе. Девушки, в свою очередь, обращают на себя внимание мужчин поведением и заботой о внешнем виде. Так, 55% тратят энергию и средства на уход за лицом и телом, 45% – следят за волосами, 36% респонденток на свиданиях заигрывают.

Первое свидание – что важно

На первом свидании, по данным опроса, около 35% мужчин оценивают внешний вид девушки, треть обращает особое внимание на поведение и манеры, 16% – на темы разговора, которые может поддержать девушка, а также на стиль и опрятность образа (11%). Для 61% респонденток на первом свидании важно посмеяться, поэтому для них чувство юмора собеседника будет играть большую роль, 58% девушек будут пытаться определить схожесть взглядов на жизнь и хобби, для 45% важна привлекательная внешность. К слову, в спортивном телосложении партнера заинтересована каждая пятая девушка.

Также на первом свидании как мужчин (73%), так и женщин (85%), особенно привлекает легкость и доброжелательность спутника.

Кстати, свыше 30% опрошенных девушек готовы сами за себя расплачиваться – 33% не пойдут на свидание без денег в кошельке. Также треть респонденток не выйдет из дома без парфюма. Доля мужчин, которые обязательно возьмут с собой деньги на свидание, выше половины – 59%, еще 9% прихватят с собой презервативы.

Что раздражает

И мужчин (50%), ни женщин (45%) смущает, когда их собеседник на первом свидании постоянно отвлекается на телефон. 40% мужчинам не нравится, если девушка односложно отвечает на вопросы или преимущественно молчит, а треть крайне разражается, когда собеседница начинает говорить о своих бывших партнерах. 38% девушек бесит, когда мужчина на свидании говорит только о себе, половина из них считает приглашение к себе от мужчины неуместным предложением.

К слову, свыше 50% опрошенных девушек сбегали со свидания – 33% делали так несколько раз, 23% решались на побег лишь однажды. 68% респонденток пояснили, что поступали подобным образом, поскольку сразу понимали, что собеседник им не подходит, а в 38% случаев мужчина грубил или неудачно шутил.