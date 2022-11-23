Диетолог раскрыла неожиданную пользу семечек

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала несколько причин, почему нужно употреблять в пищу семена подсолнечника. Оказалось, что они содержат большое количество витамина В, Е, магния, полезных жиров, клетчатки, растительных белков. А все они в свою очередь поддерживают работу организма, нервную систему и снижают уровень стресса.

Эксперт уверена, регулярное употребление семечек способно избавить от тревожности, укрепить сосуды и избавить от проблем с сердцем. За счет содержания витамина Е организм человека получает необходимую поддержку на клеточном уровне. Также семена подсолнуха помогают улучшить зрение и состояние кожи.

Диетолог отметила, что семечки богаты клетчаткой. А она, как известно, благоприятно влияет на микрофлору кишечника и иммунитет. Семена подсолнуха забирают на себя излишки холестерина, сахара, различные токсины.

Но несмотря на столько плюсов этого продукта, злоупотреблять им все же не стоит. Особенно, если у вас имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта или избыточный вес.

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