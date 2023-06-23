Девушкам с потеющей грудью дали совет, как избежать неприятных ощущений в жару

Девушкам с потеющей грудью больше не придется чувствовать себя неловко. Блогер Хлоя Тейлор с 2,5 миллионами подписчиков дала совет, как не испытывать дискомфорт от вспотевшего бюста, особенно когда вы одеты в симпатичное платье.

Она предложила следующий лайфхак: девушкам следует наклеить прокладки внутрь бюстгальтера. Это позволит избежать неприятных ощущений в жару и сохранить свежесть весь день.

Еще один совет Тейлор касался любительниц носить юбки и платья в жаркую погоду. Она рекомендовала сбрызгивать бедра лаком для волос. Этот необычный трюк рассчитан на то, чтобы юбка или платье не задирались. На советы блогера обратил внимание сайт mk.ru.

Ранее мы писали о том, какое количество бюстгальтеров необходимо одной женщине на ежедневную носку. Профессиональный брафиттер рассказала, что потребуется три варианта нижнего белья.

По словам специалиста, каждый бюст можно носить один день – потом белью нужно давать отдых. Это связано с тем, что содержащиеся в тканях нити эластана разрушаются при температуре 30 градусов. Температура тела человека составляет около 37. Если давать белью отдых, оно сможет восстанавливаться – в противном случае бюстгальтер растянется.

Брафиттер указала, что важно покупать для повседневной носки белье без кружева и пуш-апа, а также других лишних деталей. Красивое белье можно носить 2-3 часа.