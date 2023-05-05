Девушка пожаловалась врачам на синяки по всему телу и услышала страшный диагноз

Жительница Британии пожаловалась врачам на синяки по всему телу, а это оказалось симптомом смертельного заболевания. Об истории 21-летней Эмили Лэнд сообщает издание Daily Express.

По данным издания, девушка обнаружила, что ее тело внезапно покрылось синяками. Она обратилась к врачу и сделала анализ крови, который показал, что у нее острый лейкоз. Через три дня у жительницы была первая в ее жизни процедура химиотерапии. После четвертой она оказалась на стадии ремиссии. Но через два месяца болезнь снова дала о себе знать, поэтому Эмили посоветовали сделать трансплантацию костного мозга.

Для операции был необходим подходящий донор, которого нашли через три месяца в Нидерландах. Девушка призналась, что восстанавливалась очень тяжело.

«Не иметь возможности даже встать или принять душ, не начав задыхаться и не нуждаясь в помощи, было печально», — вспоминает Эмили.

При этом жительница отметила, что сложнее было пережить оглашение не первого диагноза, а новость о том, что болезнь вернулась. Девушка не знала, сможет ли нормально жить после трансплантации, но сейчас болезнь ушла. Чтобы вернуться к прежней жизни Лэнд ходит к психотерапевту.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли связь между оральным сексом и смертельным заболеванием.