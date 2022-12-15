Дерматолог рассказала о действенном способе быстро избавиться от прыща

Кому не знакома ситуация, когда перед важным мероприятием просыпаешься и видишь на лице большую красную проблему? Один прыщ может испортить настроение на неопределенное время, пока он не исчезнет. Вот только справиться с воспаленным врагом порой бывает очень непросто. Врач-дерматолог Мария Журавлева рассказала, что поможет избавиться от прыща быстро и качественно.

Не для кого уже не секрет, что возникший на лице прыщ нельзя давить. Эксперт рассказала, что воспаление похоже на айсберг. То, что выходит из него при физической чистке – это лишь вершина, а все проблемы остаются глубоко под кожей. Поэтому первым делом стоит пользоваться средствами от акне. Причем лучше всего выбирать гели.

Следующим шагом нужно будет приложить к прыщу на 5-10 минут кубик льда. Эту процедуру стоит повторить примерно через 10 минут. А уже после нанесли 2,5-процентный гель на основе бензоила пероксида.

Немного иная ситуация, когда прыщ уже «созрел». Тогда следует вместо холодного приложить теплый компресс на 10-15 минут. И повторять это три-четыре раза в течение дня. Затем на воспаление стоит нанести SOS-пасту на основе цинка или салициловой кислоты или патчи от прыщей.

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