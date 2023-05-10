Даже во сне: в каких ситуациях мужчины чаще всего ломают половой орган

В этом материале вы узнаете о достаточно интимном вопросе – возможно ли «сломать» половой член? Об этом сообщается на сайте dni.ru.

Специалист Анджей Грыжевский рассказал, что сломать пенис нельзя, но можно серьезно повредить его внутреннюю оболочку. Если вы все-таки умудрились повредить его, то главными симптомами будут: острая боль, изменение цвета и формы.

«Такой «перелом» легко распознать: сначала слышен громкий треск, потом чувствуется острая боль, затем пенис быстро наполняется кровью», – сказал Грыжевский в своей книге «Он. Интимный разговор про тот самый орган».

Он добавил, что после «перелома» эрекция исчезает, пенис становится похож на баклажан: и по цвету, и по форме.

Кроме этого, писатель назвал самые необычные случаи, когда мужчины получали подобные травмы.

«У меня был клиент, который мастурбировал в душе, поскользнулся и упал эрегированным членом на бортик. Чаще всего это бывает примерно в таких обстоятельствах», – подчеркнул Грыжевский.

Он уточнил, что еще у него была клиентка, муж которой застукал ее с любовником в автомобиле. Мужчина разозлился и взял конкурента за пенис и резко согнул. В результате раздался громкий треск, и любовник остался со сломанным членом. Мужчине пришлось проходить долгую реабилитацию.

Также Грыжевский назвал ситуации, когда можно повредить половой орган. Например, когда мужчина динамично мастурбирует, резко меняет позицию в сексе или переворачиваться со спины на живот при эрекции во сне.

Писатель советует, если вы заподозрили перелом пениса, то срочно езжайте к врачу, чтобы он зашил поврежденную оболочку.

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