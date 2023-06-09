Давление, аллергия и проблемы с сердцем: чем опасны крабовые палочки
Диетолог Королева предупредила любителей крабовых палочек об опасности.
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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, чем опасны крабовые палочки. Об этом сообщается на сайте «Москва 24».
По словам Королевой, крабовые палочки не содержат крабового мяса.
«Это достаточно бюджетная имитация, в составе которой есть рыбный фарш, крахмал, соль и краситель», – уточнила эксперт.
Она добавила, что человеку не стоит рассчитывать, что от этого продукта он получит столько же полезных витаминов и микроэлементов, сколько при употреблении настоящего краба.
Также отмечается, что в крабовых палочках присутствует соль, которая показана не всем.
«Гипертоникам такой продукт не рекомендуется есть на регулярной основе. Потому что соль повышает артериальное давление», – подчеркнула Королева.
Доктор медицинских наук обратила внимание, что в крабовые палочки могут добавлять усилители вкуса глутамат натрия. Он дает риски для людей с сердечно-сосудистыми патологиями.
В заключении специалист Королева напомнила, что такой продукт может вызвать аллергическую реакцию.
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