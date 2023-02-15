Чуть более 20 тысяч: какие выплаты положены Роману Костомарову в статусе инвалида

Фигурист Роман Костомаров после выписки из больницы может рассчитывать на выплаты по инвалидности. Суммы не будут такими же, которые спортсмен получал за свои выступления.

Если за один выход на лед фигурист мог заработать более 160 тыс. рублей, то в статусе инвалида он будет получать в несколько раз меньше.

Как полагает профессор Александр Сафонов, Костомарову дадут первую группу инвалидности. В таком случае он может рассчитывать на помощь социального работника, получение лекарств, санаторно-курортное лечение, льготы по налогам и коммуналке.

В 2023 году ежемесячно инвалиды I группы получают страховые выплаты в размере примерно 15,5 тыс. рублей. К этой сумме добавляется ежемесячная денежная выплата – она составляет около 5,2 тыс. рублей. Последнюю сумму разрешается тратить на лекарства и другие льготы.

Инвалидам II группы начисляют меньше – 7,7 тыс. рублей и 3,7 тыс. в качестве ЕДВ.

Ранее Костомарову ампутировали одну стопу и зачистили пораженные участки на другой. Также спортсмену ампутировали кисти рук. По словам источника, на теле спортсмена не осталось пораженных участков.