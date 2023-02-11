Чтобы зубы были здоровыми, откажитесь от алкоголя

Для здоровья зубов, которые влияют на многие органы и системы человеческого организма, следует отказаться от алкоголя. Об этом заявил врач-стоматолог-хирург Александр Янкин.

То, что алкоголь меняет цвет эмали, многим, скорее всего, известно. Врач добавил, что напитки вызывают сухость и создают среду, благоприятную для бактерий.

Но и это еще не все. Спиртосодержащие напитки вымывают кальций, что делает зубы хрупкими.

Развитие гингивита и пародонтита также связано с употреблением алкоголя. Спирт воздействует на ткани рта и затем травмирует их.

«Также алкоголь может стать причиной появления рака полости рта», - предупредил доктор.

Ранее сообщалось, что три продукта, которые считались полезными, вызывают рак. Речь шла об апельсинах, грейпфрутах и сельдерее. Их употребление увеличивает риск развития меланомы.