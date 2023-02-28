Чрезмерно увлекаться не стоит: названа оптимальная частота влажной уборки в квартире

Ученые в Германии провели исследование, чтобы определить оптимальную частоту влажной уборки в квартире. Для этого специалисты проверили 1 500 домохозяйств.

Они выяснили, что после мытья полов число пылевых частиц падает, но спустя три дня всё возвращается в первоначальное состояние.

Как следует из выводов ученых, лучше пылесосить и мыть полы один раз в три дня. Если убираться раз в неделю, то и это нормально.

Соблюдать стерильную частоту в квартире не нужно – абсолютная частота необходима при наличии людей с ослабленным иммунитетом. Если же человек не страдает от аллергии и хочет укрепить здоровье, то достаточно делать влажную уборку по графику.

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