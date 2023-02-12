Как беспорядок дома сводит вас с ума

Сразу оговоримся: под рабочим местом понимается домашний кабинет или стол с компьютером.

Мало кому удается ограничиться одной электроникой: поверхность обрастает распечатанными на принтере бумажными листами, календариками, ручками, рекламными буклетами, визитками, разного рода напоминалками… Кому-то от этого ни горячо, ни холодно. А кто-то сходит с ума и злится, но так не находит моральных сил прибраться.

На самом деле, захламленное рабочее место негативно давит на психику любого человека, - считает психолог Шерри Бург Картер. Лишние вещи мешают сосредоточиться, сигнализируют сознанию, что работа не завершена и отдыхать рано, порождают вину на недостаточную организованность и т.п.

Можно ли избавиться от проблемы, не принуждая себя к «генеральной уборке»?

Вот три лайфхака от психолога