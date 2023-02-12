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21:40, 12 февраля 2023
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Как беспорядок дома сводит вас с ума

Три способа привести в порядок рабочее место, не тратя на это лишнее время.

Сразу оговоримся: под рабочим местом понимается домашний кабинет или стол с компьютером.

Мало кому удается ограничиться одной электроникой: поверхность обрастает распечатанными на принтере бумажными листами, календариками, ручками, рекламными буклетами, визитками, разного рода напоминалками… Кому-то от этого ни горячо, ни холодно. А кто-то сходит с ума и злится, но так не находит моральных сил прибраться.

На самом деле, захламленное рабочее место негативно давит на психику любого человека, - считает психолог Шерри Бург Картер. Лишние вещи мешают сосредоточиться, сигнализируют сознанию, что работа не завершена и отдыхать рано, порождают вину на недостаточную организованность и т.п.

Можно ли избавиться от проблемы, не принуждая себя к «генеральной уборке»?

Вот три лайфхака от психолога

  1. Попробуйте складывать мелкие предметы с открытой поверхности стола в выдвижные ящики. Там они не будут мозолить глаза. А гладкая поверхность станет более доступна для влажной салфетки от пыли.

  2. Не бойтесь сразу выбрасывать бумажные счета, письма и квитанции – их всегда можно отыскать в недрах компьютера. И уж точно не держитесь за рекламные проспекты или визитки – выбрасывайте смело.

  3. Если все же заставить себя прибираться выше ваших моральных сил – перепоручите это своим домашним. Разумеется, по возможности облегчив им задачу выполнением двух предыдущих пунктов

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