Как беспорядок дома сводит вас с ума
Три способа привести в порядок рабочее место, не тратя на это лишнее время.
Сразу оговоримся: под рабочим местом понимается домашний кабинет или стол с компьютером.
Мало кому удается ограничиться одной электроникой: поверхность обрастает распечатанными на принтере бумажными листами, календариками, ручками, рекламными буклетами, визитками, разного рода напоминалками… Кому-то от этого ни горячо, ни холодно. А кто-то сходит с ума и злится, но так не находит моральных сил прибраться.
На самом деле, захламленное рабочее место негативно давит на психику любого человека, - считает психолог Шерри Бург Картер. Лишние вещи мешают сосредоточиться, сигнализируют сознанию, что работа не завершена и отдыхать рано, порождают вину на недостаточную организованность и т.п.
Можно ли избавиться от проблемы, не принуждая себя к «генеральной уборке»?
Вот три лайфхака от психолога
Попробуйте складывать мелкие предметы с открытой поверхности стола в выдвижные ящики. Там они не будут мозолить глаза. А гладкая поверхность станет более доступна для влажной салфетки от пыли.
Не бойтесь сразу выбрасывать бумажные счета, письма и квитанции – их всегда можно отыскать в недрах компьютера. И уж точно не держитесь за рекламные проспекты или визитки – выбрасывайте смело.
Если все же заставить себя прибираться выше ваших моральных сил – перепоручите это своим домашним. Разумеется, по возможности облегчив им задачу выполнением двух предыдущих пунктов