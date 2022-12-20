Чистый яд: популярный новогодний напиток способен отравить организм и привести к смерти

Детское шампанское уже много лет привлекает маленьких детей на полках магазинов. Напиток не имеет ничего общего с игристым вином или любым другим алкогольным напитком, поэтому родители покупают газировку, даже не подозревая, что она может быть не менее опасна, чем спиртное. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, для кого даже один бокал с детским шампанским может приравниваться к чистому яду.

По словам эксперта, сильногазированный напиток является очень калорийным. Из-за большого количества газов он приводит к тому, что в крови повышается уровень углексилорода. А это в свою очередь приводит к заболеваниям желудка, гастриту и язве. Также запрещено употреблять его людям с сахарным диабетом, так как для них газировка в принципе противопоказана.

Андрей Кондрахин считает, что пользу детское шампанское может принести только непьющим, которые хотят присоединиться к всеобщему веселью. А вот несовершеннолетним больше одного бокала наливать не стоит. «Достаточно по одному фужерчику, чтобы ребенок насладился. С точки зрения пользы — ее там никакой, а с точки зрения эффекта — да», - считает врач-терапевт.

Ранее мы рассказывали, что покровитель 2023 года Черный Водяной Кролик не будет рад и обычному шампанскому на праздничном столе. А что выбрать вместо него, читайте в этой статье.