У женщины начали гнить ноги после укуса комара
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В Великобритании женщина столкнулась со страшными последствиями комариного укуса. Они довели британку до критического состояния.
В 2009 году Джорджа Остин косила газон и была укушена раздражающим насекомым. Четыре мелких укуса долго не заживали. Женщина заподозрила у себя гангренозную пиодермию, которая вызывает язвы и образовалась вследствие дефицита железа.
Болезнь диагностировали спустя два года после появления симптомов. Заболевание мигрировало с одной на ноги на другую.
Язвы привели к сепсису у женщины, ее госпитализировали. Врачи сообщили, что возможно, потребуется ампутация.
Спустя 13 лет после укуса чудесным образом британка выздоровела. Медсестры каждые три дня лечили язвы на протяжении нескольких месяцев.
«У меня не было жизни, и я страдала 13 лет», — вспоминает Остин.
Ранее сообщалось, что в щеке 51-летней женщины после укуса комара поселился гигантский глист.