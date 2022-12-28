У женщины начали гнить ноги после укуса комара

В Великобритании женщина столкнулась со страшными последствиями комариного укуса. Они довели британку до критического состояния.

В 2009 году Джорджа Остин косила газон и была укушена раздражающим насекомым. Четыре мелких укуса долго не заживали. Женщина заподозрила у себя гангренозную пиодермию, которая вызывает язвы и образовалась вследствие дефицита железа.

Болезнь диагностировали спустя два года после появления симптомов. Заболевание мигрировало с одной на ноги на другую.

Язвы привели к сепсису у женщины, ее госпитализировали. Врачи сообщили, что возможно, потребуется ампутация.

Спустя 13 лет после укуса чудесным образом британка выздоровела. Медсестры каждые три дня лечили язвы на протяжении нескольких месяцев.

«У меня не было жизни, и я страдала 13 лет», — вспоминает Остин.

Ранее сообщалось, что в щеке 51-летней женщины после укуса комара поселился гигантский глист.