Чем заменить дезодорант, чтобы хорошо пахнуть

Существует несколько способов, как обойтись без дезодоранта и хорошо пахнуть. Несколько советов дала врач-дерматолог Евгения Игонченкова.

Она указала, что на запах влияют специи и недостаток сна, съеденные продукты и прием лекарств.

Неприятный запах вызывают чеснок, лук, свиное мясо. Сказываются вредные привычки: употребление алкоголя и курение. Немаловажный фактор – психоэмоциональное состояние: потовые железы активнее работают при стрессах и переживаниях. Человек потеет при приеме пенициллина и бромидов, недостатке витамина D.

Неприятный запах возникает даже от ношения синтетической одежды – они обладают. Общие рекомендации дерматолога гласят: принимайте душ утром и вечером, носите одежду из натуральных тканей, уберите острые блюда и вредные привычки, спите не менее 8 часов.

Игонченкова также назвала 5 альтернатив дезодоранта из магазина. В первую очередь, это антисептическое мыло с триклозаном. Данный компонент уничтожает причину неприятного запаха – бактерии. Его недостаток состоит в том, что уничтожаются не только вредные, но и полезные бактерии. Поэтому долго использовать его нельзя.

Второе средство – детская присыпка или тальк. Эти средства поглощают лишнюю влагу. Их минус заключается в том, что остаются следы на темной одежде.

Третья альтернатива – лимонный сок. Он обладает бактерицидными свойствами, но может использоваться только на коже без воспалений. Лимонный сок не подойдет людям с аллергией на цитрусовые.

Четвертый способ – инъекции ботокса. Они избавляют от повышенного потоотделения на 6-12 месяцев.

Пятый способ – сделать дезодорант своими руками. Потребуются ромашка, сода и кипяток. Ромашку заливают кипятком и дают настояться в течение часа. Затем добавляют соду. Остывшим средством протирают места потливости и запаха.

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