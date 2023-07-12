Будут судороги, глисты, сбой цикла: врач перечислила шесть опасных диет

Врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала о последствиях ряда диет. Специалист проанализировала шесть способов похудения – выяснилось, что они далеко не полезны.

Так, метод подсчета калорий вряд ли эффективен, считает врач. Во-первых, человека могут ввести в заблуждение разные формулы подсчета. Во-вторых, цифры калорийности на продуктах не слишком точные и погрешность в некоторых случаях составляет до 20%. Кроме того, важно учитывать условия употребления продуктов: отварной картофель калорийнее на 30%, в сыром яйце 47 ккал, а в омлете - 100.

Низкоуглеводная диета несет в себе такие последствия, как нарушение функции щитовидной железы, снижение тестостерона у мужчин и ухудшение репродуктивной функции у женщин, а также способствует депрессии и тревоге.

При кетодиете возможны гипогликемия, аменорея, то есть сбой менструального цикла, судороги, запоры.

При питании одним и тем же продуктом, то есть при монодиете, возникает нарушение обмена веществ, случается срыв на разнообразное питание.

При питьевой диете, когда продукты употребляются исключительно в жидком виде, пострадает кишечник: будет нарушена его перистальтика. Кроме того, предупреждает врач, произойдет сбой в выработке ферментов.

Врач сказала изданию Life.ru, что самый опасный способ похудеть – прием тайских таблеток. Их состав – большая загадка. Зато не секрет, что после приема могут появиться глисты и другие паразиты, чьи яйца содержатся в таблетках. Помимо этого, в них могут находиться психотропные вещества, которые дают обманчивое ощущение сытости.

Неруллина предупредила, что диету должны подбирать диетолог или гастроэнтеролог. В выборе курса диеты учитываются состояние здоровья и конституция тела, обмен веществ.

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