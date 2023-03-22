Брюки не по размеру, баня с друзьями и много соли: как мужчины неосознанно вредят своему здоровью

Мужчины, сами того не осознавая, разрушают здоровье, изо дня в день выполняя привычные действия. Некоторые из них, например, посещение бани и чрезмерное употребление соли, приблизят визит к урологу.

Врач-уролог Татьяна Улитко подробно рассказала, что и как разрушает мужское здоровье.

Так, к нежелательным привычкам специалист отнесла ношение брюк не по размеру. Если надеть неудобные штаны пару раз, последствий не будет. Но если это делать регулярно, то начнется отток крови от органов малого таза.

Уролог предостерегла от чрезмерного употребления соли. Ее излишки в организме приведут к снижению тестостерона.

Посещение бань и саун, а также использование в авто сидений с подогревом неблагоприятно для созревания сперматозоидов.

Недостаток сна приведет к снижению либидо и потенции, а при отсутствии должной физической активности начнется варикоцеле.

Злоупотребление пивом вызывает гормональный дисбаланс, а курение оказывает токсическое действие на сперматозоиды. Неправильное питание ухудшит качество спермы. Незащищенный и беспорядочный секс может привести к заражению инфекциями, которые вызовут воспаление в мочеполовой системе.

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