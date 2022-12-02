Болезни ЖКТ, гипертония, аллергия: как проблемы в отношениях медленно «убивают» ваше здоровье

Из-за разлада в любовных отношениях организм человека дает сбой. Со здоровьем могут возникнуть разные проблемы: от гипертонии и мигрени до болезней ЖКТ и других.

Об этом рассказал врач, сексолог и психиатр Артем Толоконин. Он напомнил, что нездоровые отношения – это всегда стресс. В основном он связан с тем, что партнер изменяет, употребляет алкоголь или просто раздражает.

Если находиться в состоянии постоянного стресса, возникнут гипертония, мигрень, аллергические реакции. Переживания сказываются на ЖКТ – ведут к набору лишнего веса или, наоборот, к потере и, как следствие, к болезненному внешнему виду.

От проблем в отношениях страдает сексуальная составляющая – секс начинает вызывать негативные эмоции. Так появляются проблемы с мочеполовой системой.

В перечисленных ситуациях следует начать изучать свою реакцию на ситуации. Тогда получится понять, что именно вас не устраивает в отношениях.

Ранее актер Никита Джигурда рассказал секрет хорошего секса.