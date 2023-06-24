Более яркий оргазм: у женщин выявили повышенный интерес к сексу в определенные дни

В определенные дни месяца женщины испытывают повышенный интерес к сексу, а оргазмы в данный период особенно интенсивны. Это происходит во время менструации, когда увеличен приток крови к половым органам.

Подробнее о желании женщин вступать в интимные отношения в месячные рассказала член Ассоциации сексологов Алина Максимова.

Специалист подтвердила, что некоторые женщины отмечают повышенное влечение к мужчине в период менструации. Они испытывают «более яркие ощущения во время близости и интенсивные оргазмы».

По словам эксперта, желание заниматься сексом в такие дни может объясняться увлажненностью влагалища. Это особенно актуально для женщин с сухостью в интимном месте.

Также Максимова допускает, что некоторые легче решаются на близость, полагаясь на миф о невозможности забеременеть в месячные. Сексолог напомнила, что сперматозоиды активны в теле несколько дней и потому занятия сексом без защиты небезопасны.

В целом занятия сексом в период менструации не противопоказаны, пишет Газета.Ru. Важно, чтобы оба партнера согласились, не имели половых инфекций, а женщине не было больно. Чтобы снизить риск заражения, не стоит пренебрегать барьерными средствами контрацепции, напомнила сексолог.

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